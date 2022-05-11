Sinilerinin bozulduğunu söyleyen ve ağlamaya başlayan Nursel Ergin, yarışmacıları ve ekran başındaki seyircileri şaşırttı. Nursel Ergin neden ağlayarak stüdyoyu terk etti? Nursel Ergin neden ağladı?

NURSEL ERGİN NEDEN AĞLAYARAK STÜDYOYU TERK ETTİ?

Gelinim Mutfakta yarışması, kıran kırana bir mücadeleye sahne oluyor.

Çeyrek altını almak için yarışan ve yemeklerin en güzelini yapmaya çalışan yarışmacılar, kayınvalideleriyle birlikte boy gösteriyor. Gelinim Mutfakta 927. Bölümde Nursel Ergin, Miyase'nin şoke eden isteği sonrası ağlayarak stüdyoyu terk etti. Miyase, kaynanası Sevilay Hanım ile yaşadığı problemlerden dolayı üvey kaynanası ile yarışmaya devam etmek istediğini açıkladı.

Miyase, kaynanası Sevilay Hanım ile yaşadığı problemlerden dolayı üvey kaynanası ile yarışmaya devam etmek istediğini açıkladı. Bu isteği duyan sunucu Nursel ise duruma sinirlenerek ağlamaya başladı.

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