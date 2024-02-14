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Nursel Ergin kimdir? Nursel Ergin boşandı mı, kızı kaç yaşında?

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Ünlü televizyon sunucusu Nursel Ergin hakkında merak edilenler gündemde. Ergin'in boşanıp boşanmadığı ve kızının yaşı hakkındaki bilgiler araştırılıyor. Nursel Ergin kimdir, boşandı mı ve kızı kaç yaşında? İşte detaylar...

Nursel Ergin hayatı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Birçok programda sunuculuk yapan Nursel Ergin, ilk olarak 'Var Mısın Yok Musun?' programında adını duyurmuştu. Başarılı sunucu Nursel Ergin, KANAL D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasını sunuyor. Peki, Nursel Ergin kimdir? Nursel Ergin boşandı mı, kızı kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

NURSEL ERGİN KİMDİR?

Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yetiştirme yurdunda büyüyen Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü isminde bir kızı bulunmaktadır. Daha önce Cam Kırıkları isimli dizide yer alan Ergin, Kanal D'de Mutfağım adlı yemek programı ile izleyici karşısına çıkmıştı. Ardından Nursel'in Mutfağı programında sunuculuk görevini üstlendi. Günümüzde ise, Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasını sunmaktadır.

NURSEL ERGİN BOŞANDI MI?

Nursel Ergin 2017 yılında Murat Akyer ile evlendi. Çift 2023 yılında boşandı. Nursel Ergin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizim de hasarımız çok büyüktü ve kendi içimizde kaybolduk.. Bazen, sevdiğiniz insan kendi içine girip gözden kaybolur. Üzülerek bildiriyorum ki biz Murat Akyer ile boşandık…Bu da geçer ya hu…" söylerine yer verdi.

Nursel Ergin kimdir? Nursel Ergin boşandı mı, kızı kaç yaşında?

Nursel Ergin kimdir? Nursel Ergin boşandı mı, kızı kaç yaşında?

Nursel Ergin kimdir? Nursel Ergin boşandı mı, kızı kaç yaşında?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Gelinim Mutfakta Nursel Ergin Kanal D Televizyon 3.Sayfa Gündem Magazin Haberler

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