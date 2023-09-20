Ekranların başarılı isimleri arasında yer alan Nursel Ergin ile evliliğiyle gündeme gelen Murat Akyer hakkında merak edilenler var. Arama motorlarında ise Nursel Ergin'in eski eşi Murat Akyer kimdir? Murat Akyer mesleği ne, ne iş yapıyor? soruları yer aldı.

Gelinim Mutfakta programının sunucusu olan Nursel Ergin ile evlilik yapan Murat Akyer'in hayatı merak ediliyor. Merak edilenler arasında ise Nursel Ergin'in eski eşi Murat Akyer kimdir? Murat Akyer mesleği ne, ne iş yapıyor? soruları yer aldı. İşte detaylar...

MURAT AKYER KİMDİR?

Murat Akyer'in ilk evliliğinden ikiz erkek çocukları vardır. İş adamı olan Akyer, ayrıca basın mensubudur.

NURSEL ERGİN KİMDİR?

Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980'de İstanbul'da doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü Çınar adında bir kızı oldu. Sosyal medyada sık sık merak edilen Bengü Çınar'ın babasının ismi bilinmiyor.

Nursel Ergin, "Var mısın Yok musun?" adlı yarışmayla tanınmıştır. Bu yarışma sayesinde hem samimiyeti hem içtenliği hem de esprili kişiliğiyle seyircilerin gönlünü kazanmış ve hayat hikayesiyle derinden etkilemiştir.

Nursel Ergin yarışmanın ardından Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat vermiştir. Diziden sonra, Mutfağım adlı yemek programıyla seyircilerle buluştu. Yemek programlarıyla dikkat çeken Nursel Ergin, 2015 yılında Nursel'in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi.

NURSEL ERGİN BOŞANDI MI?

Sosyal medyada yer alan iddiaların ardından Nursel Ergin uzun bir yazı kaleme aldı ve bir dönem televizyon programının yapımcılığını da üstlenen iş insanı Murat Akyer'den boşandığını açıkladı. Ünlü sunucu eski eşiyle dans ettiği anları yayınlayarak uzun bir açıklama yaptı.

Ünlü sunucu boşanma haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Ergin, paylaşımında şunları ifade etti: "İnsanı makyajdan, pahalı kıyafetlerden daha çok güzelleştiren birkaç şey söyleyeceğim; Merhamet, empati, nezaket…? Ben de sadece bunlara sahip özel ruhların anlayacağını düşünüp süreci paylaşmak istiyorum. (Diğer kötü ruhlar siz tepişin, sizin için fazla derin ve uzun bir yazı, kendiniz çalın kendiniz söyleyin yormayın kendinizi). Kısacık hayatımızın 6 yılında, en güzel şarkıları birlikte dinledik, söyledik dans ettik, birçok ülkenin yağmurun da birlikte ıslandık, güldük ,ağladık, lokmamızı bölüştük, hayatı paylaştık yüzümüzdeki çizgilere saçımızda beyazlara şahit olduk, çok sevdik, değer verdik aşkı tattık. 40 yaşımın avantajını yaşıyorum ve belki de ilk defa kim ne der diye takmıyorum. Başında da olduğu gibi söylenen yapılan her şeyi sadece izliyorum, Evet, gerçekten insan kalbinin ekmeğini yiyor. Evren ve rabbim bana karşı her zaman cömert davranıyor. Ben kendimi ruhumu biliyorum kalbim attığı sürece kimseyi kırmam üzmem. Tek bir amacım var bana verilen bu yaşamı onurlandırmak. mutluluğun peşini asla bırakmamak.

Olan güzeldir. Maalesef sizin sevineceğiniz gibi konuştuğunuz gibi olaylar yaşanmadı. Ne Murat, ne ben birbirimizi üzmedik. Ülkede daha önemli meseleler varken bence murat ve Nursel'i bu kadar kafaya takmayın. Biz iyiyiz mutluyuz hayat devam ediyor… Gerçekten anlayabilene kısa bir Ahmet Altan yazısı paylaşıp izninizi isteyip süreci kendi içimizde yaşayalım? Bazen, sevdiğiniz insan kendi içine girip gözden kaybolur. Kapısız bir katedralin önünde duran biçare bir dindar gibi, içeri girenin yeniden dışarı çıkacağı bir geçit bulabilmek için sevdiğiniz insanın etrafında dolaşmaya başlarsınız. Durumunuz korkunçtur. Bazen o da kaybolduğu yerden çıkmak istiyor, yeniden eski günlere dönmeyi arzuluyordu ama kapılar dışarıda kalan kadar içeri giren için de açılması imkansız bir hale geliyordu. Ve korkunç gerçek sislerin arasından beliriyordu… Hasar ne kadar çoksa, tamir o kadar uzun sürecekti. Bizim de hasarımız çok büyüktü ve kendi içimizde kaybolduk. Bazen, sevdiğiniz insan kendi içine girip gözden kaybolur. Üzülerek bildiriyorum ki biz @muratakyer le boşandık… Bu da geçer ya hu…"