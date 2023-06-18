Başarılı sunucu Nursel Ergin, 2017 yılında nikah masasına oturduğu Murat Akyer ile boşandığını açıkladı. Nursel Ergin'in eşi Murat Akyer kimdir merak konusu oldu. Peki, Nursel Ergin'in eşi kimdir? Nursel Ergin eşi Murat Akyer ne iş yapıyor? Murat Akyer kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Yıllar önce yayınlanan "Var Mısın Yok Musun?" yarışmasıyla ünlenen ve uzun süredir Gelinim Mutfakta yarışmasının sunuculuğunu yapan Nursel Ergin, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Ünlü sunucunun sosyal medya hesabın yaptığı paylaşım sonrasında eşinin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Nursel Ergin'in eşi kimdir? Nursel Ergin eşi Murat Akyer ne iş yapıyor? Murat Akyer kaç yaşında, nereli? Murat Akyer İnstagram hesabı! Detaylar haberimizde...

NURSEL ERGİN'İN EŞİ KİMDİR?

Ünlü sunucu Nursel Ergin, 2017 yılında Murat Akyer ile nikah masasına oturmuştur. Nursel Ergin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bir dönem televizyon programının yapımcılığını da üstlenen iş insanı Murat Akyer'den boşandığını açıkladı. Ünlü sunucu eski eşiyle dans ettiği anları yayınlayarak uzun bir açıklama yaptı.