Galatasaray'ın eski teknik direktörü'nün annesi olan Nuriye Terim, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Nuriye Terim'in kim olduğu merak edilen konular arasında. Fatih Terim'in annesi olan Nuriye Terim kaç yaşında? Nuriye Terim nereli? Soruları merak edilmekte. Peki, Nuriye Terim kimdir? Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim kaç yaşında, nereli? Nuriye Terim hayatı!

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İmparator lakaplı eski Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim futbolseverler tarafından bilinen, başarıları ile kendisine hayran bırakan birisi iken Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim'in de ismi sıklıkla duyduğumuz bir isim. Merak edilen konular arasında Nuriye Terim'in hayatı var. Peki, Nuriye Terim kimdir? Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim kaç yaşında, nereli? Nuriye Terim hayatı!

NURİYE TERİM KİMDİR?

Fatih Terim'in annesi olan Nuriye Terim'in eşi Talat Terim'dir. Buse Terim Bahçekapılı ve Merve Terim Çetin adında torunları var. Nil Bahçekapılı ve Naz Bahçekapılı ise Nuriye Terim'in torunlarının adıdır. Adanalı olan Nuriye Terim'in eşi Talat Terim 6 Şubat 2019 yılında vefat etmiştir. Taner Terim ve Fatih Terim adında 2 oğlu vardır.