Türk müziğinin efsane sanatçılarından Nuri Sesigüzel'in son durumuna ilişkin olarak Nuri Sesigüzel neden öldü? Sorusu gündemde en çok merak edilmekte olan sorular arasında yer alıyor. Nuri Sesigüzel'in ölüm sebebi ne? Sorusu da en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, Nuri Sesigüzel neden öldü? Nuri Sesigüzel'in ölüm sebebi ne?

Kara Kaş Gözlerin Elmas, Kahverengi Gözlerin, Durma Güzel Durma, Bir Fincan Kahve Olsam gibi şarkıları dillerden düşmeyen usta sanatçı Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti. Ünlü ismin ölüm haberini ise meslektaşı İbrahim Tatlıses duyurdu. Nuri Sesigüzel'in ölüm sebebi ne? Sorusu, ölümünün ardından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Nuri Sesigüzel neden öldü? Nuri Sesigüzel'in ölüm sebebi ne?

NURİ SESİGÜZEL NEDEN ÖLDÜ?

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tatlıses, "Nuri Sesigüzel ustamızı kaybetmişiz. Üzüntümü anlatamam. Tüm sevenlerine, ailesine baş sağlığı dilerim. Ustamıza Allah'tan rahmet dilerim" dedi. Nuri Sesigüzel, yarın Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Büyükçekmece Mezarlığına defnedilecek.

Daha önce bel fıtığı nedeniyle 3 kez ameliyat olan Nuri Sesigüzel'in kesin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

NURİ SESİGÜZEL KİMDİR?

Nuri Sesigüzel, 1943 yılında Şanlıurfa'nın Birecik kazasında doğmuştur. Asıl adı Nuri Kaçtaş'dır. Mağo Ağa, Beziki; annesi Nazey ise Ketik aşiretlerindendir. İlk ve orta tahsilini tamamladıktan sonra 13-14 yaşlarında çok sevdiği Halk müziğine gönül verdi. 14 yaşında saz çalmaya başladı. 1961'de İstanbul Radyosu'nun açmış olduğu sınavları kazandı ve radyo sanatçısı olarak profesyonel sanat hayatına başladı. Plak şirketlerinin ilgisini çekince, 300'ü aşkın plak doldurdu.1963'te sinemaya başlayan Sesigüzel, 1963 -1995 yılları arasında da pek çok türkü besteledi.