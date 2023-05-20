Türk müziğinin efsane sanatçılarından Nuri Sesigüzel, kalp yetmezliği nedeniyle 86 yaşında yaşamını yitirdi. Usta sanatçı yarın Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Peki, Nuri Sesigüzel kimdir? Nuri Sesigüzel ne zaman, neden öldü? Nuri Sesigüzel kaç yaşında, nereli?

Kara Kaş Gözlerin Elmas, Kahverengi Gözlerin, Durma Güzel Durma, Bir Fincan Kahve Olsam gibi şarkıları dillerden düşmeyen usta sanatçı Nuri Sesigüzel, tedavi gördüğü Beylikdüzü'ndeki bir özel hastanede kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Ünlü ismin ölüm haberini ise meslektaşı İbrahim Tatlıses duyurdu. Arama motorlarında ise Nuri Sesigüzel kimdir? Nuri Sesigüzel ne zaman, neden öldü? Nuri Sesigüzel kaç yaşında, nereli? soruları aratıldı.

NURİ SESİGÜZEL KİMDİR?

Nuri Sesigüzel ya da doğum adıyla Nuri Kaçtaş (1 Ocak 1937; Karaotlak, Halfeti, Şanlıurfa - 20 Mayıs 2023, İstanbul), Türk ses sanatçısı, sinema oyuncusu. 13 yaşında çok sevdiği halk müziğine gönül verdi. 14 yaşında saz çalmaya başladı. 1961'de İstanbul Radyosunun açmış olduğu sınavları kazandı ve radyo sanatçısı olarak profesyonel sanat hayatına başladı. Plak şirketlerinin ilgisini çekince, 300'ü aşkın plak doldurdu. 1963'te sinemaya başladı. 20 Mayıs 2023'te İstanbul'da kalp yetmezliği nedeniyle 86 yaşında öldü.