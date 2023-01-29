Türk Savunma Sanayinin Kurucusu olarak bilinmekte olan Nuri Killigil kimdir? Sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Birçok önemli yere adı verilmiş olan Nuri Killigil kimdir? Merak konusu haline geldi. Peki, Nuri Killigil kimdir? Nuri Killigil mesleği ne? Nuri Killigil hayatı ve biyografisi!

Nuri Killigil kimdir? Sorusu, özellikle sık duyulmakta olan Nuri Killigil isminin kim olduğunu merak etmekte olan vatandaşlar tarafından arama motorları üzerinde araştırılmakta. Cumhuriyet döneminde tüccar ve sanayici olarak mesleğini icra etmekte olan Nuri Killigil kimdir? Nuri Killigil mesleği ne? Nuri Killigil hayatı ve biyografisi!

NURİ KİLLİGİL KİMDİR?

'Nuri Killigil(Nuri Paşa) 1881 İstanbul doğumlu. Osmanlı ordusunda subay olan Killigil, Cumhuriyet döneminde tüccar ve sanayici oldu. Enver Paşa'nın kardeşi olan Killigil, 1918'de Bakü'nün Ruslardan kurtarılmasını sağlayan Kafkas İslam Ordusu'nun komutanıydı. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'da yaşayan Nuri Killigil, 1923'te Türkiye'ye döndü. 1925 yılında Atatürk'ün imzasıyla, yarbay rütbesiyle emekliliği onaylandı. Zeytinburnu'nda madeni eşya fabrikası kurdu. Fabrikada daha sonra tabanca, matara, demir çubuk, gaz maskesi ve mermi üretmeye başladı. 1941'de Turancı harekete gizli destek vererek Almanların müttefikliğini kazandı. Killigil fabrikasını genişleterek Sütlüce'ye, bugün adı verilen parkın bulunduğu araziye taşıdı. Havan ve havan mermisi üretimine başladı. 2 Mart 1949 günü peş peşe üç büyük patlama meydana geldi. Aralarında Nuri Killigil'in de bulunduğu 27 kişi bu patlamada yaşamını yitirdi. Patlamanın kimler tarafından gerçekleştirildiği ise meçhul kaldı.