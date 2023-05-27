Nuri Bilge Ceylan kimdir? Nuri Bilge Ceylan filmleri neler? Nuri Bilge Ceylan biyografisi!

Merve Dizdar, Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı Kuru Otlar Üstüne filmindeki rolüyle Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Kuru Otlar Üstüne filminin yönetmeni Nuri Bilge Ceylan kaç yaşında ve nereli araştırılan konular arasında yer alıyor. Nuri Bilge Ceylan filmleri merak konusu oldu. Peki, Nuri Bilge Ceylan kimdir? Nuri Bilge Ceylan filmleri neler? Detaylar haberimizde...

NURİ BİLGE CEYLAN KİMDİR?

1959'da İstanbul'un Bakırköy ilçesinde doğdu. Annesi Fatma Ceylan (1925-2023), babası ziraat mühendisi Mehmet Emin Ceylan'dır. Çocukluk yıllarının büyük bölümü babasının memleketi olan Çanakkale'nin Yenice ilçesinde geçti. İlköğrenimini Yenice'de tamamladı; ortaokul ve liseyi İstanbul'da tamamladı. Yükseköğrenimine 1976 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya bölümünde başladı. 1978 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne geçti.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eğitimi sırasında üniversitenin fotoğrafçılık (BÜFOK), dağcılık ve mağaracılık kulüplerine katılarak doğa etkinlikleri ile ilgilendi.Adı fotoğrafçılıkta duyulmaya başladı; 1982 yılında Milliyet Sanat dergisinin "Türk Fotoğraf Sanatında Gençler" başlıklı sayısında ona da yer verildi. 1980'lerde kimi portföyleri Gergedan gibi kültür ve sanat dergilerinde yayınlandı. 1989'da Çıplak ve Deniz adlı fotoğraf dizisi Kodak'ın düzenlediği yarışmada birinci seçildi ve uluslararası yarışmada Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. 1985 yılında mezun olduktan sonra Londra ve Katmandu'ya seyahat etti. Türkiye'ye döndükten sonra Ankara'nın Mamak ilçesinde askerlik hizmetini yaptığı sırada sinemacı olmaya karar verdi. Mimar Sinan Üniversitesinde iki yıl sinema eğitimi gördü.