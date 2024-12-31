Nuri Alço ve Küçük Emrah toplam kaç filmde birlikte rol almıştır?
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Nuri Alço ve Küçük Emrahtoplam kaç filmde birlikte rol almıştır?sorusunun cevabı araştırıldı. Peki 2015, 2016 ve 2017'de ABD'de köpeği olanlarla yapılan anketlerdenelde edilen sonuçlara göre, hangisinin oranı daha fazladır?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Nuri Alço ve Küçük Emrahtoplam kaç filmde birlikte rol almıştır?sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
NURİ ALÇO VE KÜÇÜK EMRAHTOPLAM KAÇ FİLMDE BİRLİKTE ROL ALMIŞTIR?
A: 1
B: 11
C: 21
D:c31
Cevap: Açıklanıyor...