Nuri Alço ve Küçük Emrah toplam kaç filmde birlikte rol almıştır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Nuri Alço ve Küçük Emrahtoplam kaç filmde birlikte rol almıştır?sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

NURİ ALÇO VE KÜÇÜK EMRAHTOPLAM KAÇ FİLMDE BİRLİKTE ROL ALMIŞTIR?

A: 1

B: 11

C: 21

D:c31

Cevap: Açıklanıyor...