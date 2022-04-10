Nuri Alço... 'GERÇEKLERDEN ÇOK UZAK BİR BERGEN HİKAYESİNİ İZLEYİCİYE DAYATTILAR!

NURİ ALÇO, BERGEN FİLMİ HAKKINDA KONUŞTU

Sinema Sanatçısı Nuri Alço, Bergen filminin izleyicinin beklentisini karşıladığını düşünmüyorum dedi.

Bergen 'in hazin hikâyesini tam anlamıyla filme yansıtamadıklarını söyleyen Nuri Alço, birçok gerçekler senaryoda yoktu dedi.

BİR FİLMİN GİŞE REKORU KIRMASI BAŞARILI OLDUĞUNU GÖSTERMEZ.

Nuri Alço ; "Geçmişten bu yana kadına şiddetin katlanarak çoğaldığı ortamda bu film de şiddete yönelik sübliminal mesajları izleyiciye vermeleri lazımdı.

Örneğin Bergen ve Halis'in çocukluğuna kadar inilmeli ve travmatik yanlarını da filme yansıtmalılardı.

Bir filmin gişe rekoru kırması o filmin başarılı olduğunu göstermez.

İzleyiciler Bergen filmine merak edilen hazin öyküyü izlemek için gittiler.

Bu nedenle gişe rekoru kırdı. Yani bu senaryonun başarısı değil, hikâyenin merak konusu olmasındandır." dedi

Sanatçı Nuri Alço senaryo konusunda da düşüncelerini dile getirdi.

"Yıllar önce rahmetli arkadaşım, sinema sanatçısı Mahmut Hekimoğlu, Magazinkolik imtiyaz sahibi Nurcan Sabur ve ben kadına şiddeti anlatan bir senaryoyu film yapalım dedik.

Adanalı Yazar Ayça Öztorun'a senaryosunu yazması için ricada bulunduk.

Kendisi;"Bir kadın olarak, kadına şiddeti anlatan iyi bir senaryoyu yazmak beni çok mutlu eder dedi.

Gerçeklerden asla şaşmayan, dönemin gazinocuları, gazino çalışanları, Bergen'in Ankara'da çalıştığı yerler, oturduğu mahalledeki komşuları, İzmir gazinolarındaki o dönemin çalışanları ile aylar süren röportajlar yaptı.

Mahkeme tutanaklarını inceledi. Yazdığı her sayfayı da Nurcan Bey, Mahmut Bey ve ben titizlikle okuyorduk.

Senaryo uzun bir araştırmadan sonra bitti. Yazar Ayça Öztorun senaryonun adının;

"Ne İlk Ne de Sonuncuyum" olduğunu söyledi. Bu başlık bile geçmişten bu yana kadına şiddetin devam ettiğini anlatan bir başlıktı.

Kısacası filmin adı bile bir mesaj barındırıyordu. Filmin sonunda Bergen'e ithaf edilen ağıt yürekleri dağlayacak kadar anlamlıydı.

Bu senaryodan Ayça Öztorun tek kuruş para talep etmedi.

Durum böyleyken Bergen senaryosu için canlı yayına konuk olan Mahmut Hekimoğlu ve Ayça Öztorun hakaretlere maruz kaldı.

Canlı yayına bağlanan ve Bergen'in yakınıyım diyen birçok insan konuyu manipüle etmeye çalıştılar.

Bergen üzerinden para kazanacaksınız diyenler, şimdi vizyona giren Bergen filmi için neden tek kelime etmediler?

Canlı yayında telefona bağlanan Bergen'in yakını olduğunu söyleyen bir kişi Bergen filmini çekmeyi hayal ediyorsunuz, kazanacağınız parayla onun adına da okul yaptırın o zaman" diyordu.

Bugün bu film çekildi ve yapımcı dünyanın parasını kazandı.

Acaba Bergen adına okul yaptırın diyecek bir yakını çıkar mı?

Tüm gerçekleri tarafsız bir şekilde anlatan ki, şiddetin tarafı olmaz, "Adanalı bir yazar yazdı" diye heba ettiler ve gerçeklerden çok uzak bir Bergen hikâyesini izleyiciye dayattılar.

Eğer senaristin sorunu para olsaydı tüm belgeler ve bilgiler şu an bile elinde, o senaryoyu kitap haline getirir o kitapla satış rekorları kırardı.

Gerçekten rahmetli dostum Mahmut Hekimoğlu'na ve yazar Ayça Öztorun'a yapılan haksızlığa çok üzüldüğüm gibi kadına şiddeti gözler önüne seren emek emek yazılmış senaryoyu bu hikâyenin aslını merak edenlere sunulmaması üzücü oldu.

Eğer o senaryo çekilseydi, asla unutulmayan bir film olurdu."

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