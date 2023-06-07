Siyaset gündeminin öne çıkan isimleri arasında yer alan Nurhayat Altaca Kayışoğlu hakkında Nurhayat Altaca Kayışoğlu kim merak ediliyor. Peki Nurhayat Altaca Kayışoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Nurhayat Altaca Kayışoğlu milletvekili mi, hangi partili, nereden milletvekili?

Nurhayat Altaca Kayışoğlu kimdir? Siyaset gündeminin öne çıkan isimleri arasında yer alan Nurhayat Altaca Kayışoğlu hakkında Nurhayat Altaca Kayışoğlu kim merak ediliyor. Peki Nurhayat Altaca Kayışoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Nurhayat Altaca Kayışoğlu milletvekili mi, hangi partili, nereden milletvekili? Detaylar...

NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU KİMDİR?

Nurhayat Altaca Kayışoğlu Türk avukat, siyasetçi ve TBMM 28. dönem CHP Bursa milletvekilidir. 1978 Pertek doğumludur.

Serbest avukat olarak çalıştı. Bursa Barosu yönetimine girdi. İnsan hakları eğitimcisi olarak TBB bünyesinde birçok ilde avukatlara yönelik eğitim verdi. Birçok sivil toplum örgütünün üyeliğinde bulundu.

25 , 26 ve 27. Dönemde Bursa Milletvekili seçilen Altaca Kayışoğlu, 26 ve 27. dönemde TBMM Divan katip üyeliği ve 27. dönemde Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Türk Grubu Üyeliği yapmıştır.

İngilizce bilen Altaca Kayışoğlu, evli ve 1 çocuk annesidir.