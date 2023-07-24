Nurhan Yapıcı Özel kimdir? Nurhan Yapıcı Özel kaç yaşında, nereli? Nurhan Yapıcı Özel hayatı ve biyografisi!
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Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Nurhan Yapıcı Özel hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Nurhan Yapıcı Özel'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Nurhan Yapıcı Özel kimdir? Nurhan Yapıcı Özel kaç yaşında, nereli? Nurhan Yapıcı Özel hayatı ve biyografisi!
Gündemde yer alan isimlerden biri olan Nurhan Yapıcı Özel hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Nurhan Yapıcı Özel'in hayatını araştırıyor. Peki, Nurhan Yapıcı Özel kimdir? Nurhan Yapıcı Özel kaç yaşında, nereli? Nurhan Yapıcı Özel hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.
NURHAN YAPICI ÖZEL KİMDİR?
Nurhan Yapıcı Özel mimarlık eğitimi almıştır. 1994 yılında Ladik Belediye Meclis üyesi seçildi ve 25 yıl aktif hizmette bulundu. Evli ve iki çocuk annesidir. Samsun'un Ladik ilçesinde AK Parti'den seçilen Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, göğüs kanseri tedavisi gördüğü hastanede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.