Nurhan Damcıoğlu kaç yaşında? merak ediliyor. Türkiye'yi kantoyla tanıştıran Türk kantocu, ses sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu, 82 yaşında İzmir'de hayatını kaybetti. Ünlü ismin hayatını kaybetmesinin ardından Nurhan Damcıoğlu kaç yaşında? Nurhan Damcıoğlu kimdir? Nurhan Damcıoğlu mesleği ne? soruları araştırıldı.

Nurhan Damcıoğlu kimdir? merak edilenler arasında yer alıyor. Türkiye'yi kantoyla tanıştıran Türk kantocu, ses sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu, İzmir'de hayatını kaybetti. Kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren sanatçı için Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başsağlığı mesajları yayınladı. Arama motorlarında ise Nurhan Damcıoğlu kaç yaşında? Nurhan Damcıoğlu kimdir? Nurhan Damcıoğlu mesleği ne? sorularına yanıt aranıyor.

NURHAN DAMCIOĞLU KİMDİR?

1 Mayıs 1941 yılında dünyaya gelen Nurhan Damcıoğlu, 9 çocuklu bir ailede doğdu. Babasının açık hava sineması vardı. Annesi ise devlet operalarında terzilik yapıyordu. Annesini girişimleriyle Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü çocuk bölümüne 9 yaşında başladı ve böylece çok küçük çağlarda tiyatro eğitimi aldı. Bale dersleri aldı. Radyo Çocuk Kulübünde dokuz yıl çalıştı. 16 yaşından itibaren de Devlet Tiyatrosunda oynadı. Bu arada Ankara Cebeci Ortaokulundan mezun oldu. Cüneyt Gökçer'in yönlendirmesiyle 1965 yılında İstanbul'a geldi. İstanbul Tiyatrosu, Ayfer Feray Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu, Muammer Karaca Tiyatrosu, Mücap Ofluoğlu Topluluğu ile çalıştı. Kanto'yu ilk olarak Toto Karaca'dan dinledi. Mücap Ofluoğlu'nun teşviki ile 1969'da ilk olarak kanto türü şarkı söyledi. Ardından tiyatroyu tamamen bırakarak kendisini tümüyle kantoya verdi. Böylece Türkiye'nin ilk kadın Müslüman kantocusu oldu.

Bundan sonra Maksim Gazinosu'nda sahneye çıkmaya başladı. Burada Zeki Müren, Sevim Tuna ve Behiye Aksoy gibi isimlerle çalışma fırsatı buldu. 12 Eylül Darbesi'nden sonra denetime takılan isimlerden oldu. Doksanlarda özel kanalların çıkmasıyla yeniden televizyonda çalışma fırsatı buldu.

Ercan Yenseni ile kısa süren bir evlilik yaptı. Daha sonra 2. evliliğini tiyatrocu Attila Olgaç ile yapıp 10 yıl evli kaldı. Bir röportajında Ferhan Şensoy'un evlilik teklifini reddettiğini söyledi

NURHAN DAMCIOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Kanto, ses sanatı, tiyatro ve sinema alanında başarı gösteren Nurhan Damcıoğlu bir süredir kalp yetmezliği ile savaşıyordu.