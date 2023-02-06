Nurhak ve Ekinözü'nde deprem mi oldu? 6 Şubat Kahramanmaraş Nurhak ve Ekinözü depremi kaç şiddetinde oldu? 6 Şubat deprem listesi!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1014'e yükseldi. AFAD'dan yapılan açıklamada 105 artçı depremin olduğu, 2 bin 824 binanın yıkıldığı ve 7003 kişinin yaralandığı belirtildi. Deprem ülkemizin birçok ilinde hissedildi. Vatandaşlar, Nurhak ve Ekinözü'nde deprem mi oldu? Nurhak ve Ekinözü depremi kaç şiddetinde oldu? 6 Şubat 2023 son dakika deprem listesi nedir? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

6 Şubat 2023 Pazartesi günü ülkemizin birçok ilinde deprem meydana geldi. Depremde arama kurtarma çalışmaları devam ederken hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem oldu merak ediliyor. Peki, Nurhak ve Ekinözü'nde deprem mi oldu? Nurhak ve Ekinözü depremi kaç şiddetinde oldu? Nurhak'ta yeni deprem mi oldu? Ekinözü'nde yeni deprem mi oldu? İşte detaylar...

DEPREM NEREDE OLDU? (6 ŞUBAT 2023)

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Öğle saatlerinde ise aynı bölgede bu kez 7.6'lık şiddetli bir deprem daha meydana geldi.

NURHAK VE EKİNÖZÜ'NDE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre 6 Şubat 2023 Pazartesi gece saat 04:17 sularında Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem birçok civar ilden hissedildi ve civar şehirlerde etkili oldu. Maraş'ta yeni artçı depremler olmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat bugün saat 17:10 civarlarında Nurhak'ta deprem meydana geldi. Deprem Maraş'ın Ekinözü ve birçok ilçesinde de hissedildi.

AFAD'ın Twitter paylaşımı:

"#DEPREM: Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gelişmeleri takip ediyoruz."

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.