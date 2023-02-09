Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından Kahramanmaraş'ın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Nurhak ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Nurhak nerede? Nurhak nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Nurhak hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi merak edildi. Peki, Nurhak nerede? Nurhak nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Nurhak hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

NURHAK NEREDE?

Nurhak, Kahramanmaraş iline bağlı bir ilçedir.

Nüfus: 12.399

Yüzölçümü:1.400 m (4.500 ft)

NURHAK NÜFUSU NEDİR?

Kahramanmaraş'ta yer alan Nurhak'ın nüfusu 12.399'dur.

NURHAK HANGİ İLE BAĞLI?

Nurhak, Kahramanmaraş iline bağlı ilçedir.

Cumhuriyet döneminde, önceleri Elbistan ilçesine bağlı bir köy olan Nurhak, 16.05.1971 tarihinde kurulan belediye teşkilatı ile belde statüsünü, 20 Mayıs 1990 tarih ve 20523 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3644 sayılı kanunla da, ilçe statüsünü kazanmıştır.

Nurhak

Nurhak, şehir merkezine yaklaşık 178 km uzaklıkta bulunan bir ilçedir. İlçenin toplam nüfusu yaklaşık olarak 12.399'dur.

İlçe, Osmanlı zamanında Elbistan'ın bir köyü iken 1990 senesinde ilçe statüsüne ulaşmıştır. Şehrin en az nüfusa sahip ilçeleri arasında yer almaktadır. Önemli bir tarihe sahip olmasına rağmen ilçe içerisinde tarihi yapı yoktur.

İlçenin Tatlar Kasabası'nda ise Roma Dönemi'nden kalma tarihi kalıntılar bulunmaktadır. Kasabanın tam ortasından bir çay geçmekte ve bu çayın çevresinde piknik yapmanıza olanak sağlayan mesire alanları bulunmaktadır.