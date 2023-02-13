Kahramanmaraş merkezli geçtiğimiz hafta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. Depremde çok sayıda bina yerle bir olurken, binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi. Yaşanan büyük felaketin ardından Nurhak Belediye Başkanı hangi partiden? Nurhak Belediyesi hangi parti? Nurhak Belediye başkanı kim? soruları aratıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 31 bin 643'e yükselirken, AFAD'tan yapılan açıklamada "Depremlerin ardından 2 bin 724 artçı deprem meydana gelmiştir. 158 bin 165 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Vatandaşlar ise arama motorlarında Nurhak Belediye Başkanı hangi partiden? Nurhak Belediyesi hangi parti? Nurhak Belediye başkanı kim? sorularına yanıt aradı.

NURHAK BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Nuhrak Belediyesi'nin başkanlık görevini İlhami Bozan yapmaktadır.

NURHAK BELEDİYE BAŞKANI İLHAMİ BOZAN KİMDİR?

İlhami Bozan, 1980 yılında Nurhak'ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Nurhak'ta tamamladı ve İnönü Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nü bitirdi.

Daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu'nu ve Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü de bitiren İlhami Bozan, son olarak Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim, Yönetim ve Denetim alanında yüksek lisans yaptı.

İlhami Bozan, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kahramanmaraş Nurhak Belediye Başkan adayı oldu ve seçimi kazanarak Nurhak Belediye Başkanı olarak göreve başladı.