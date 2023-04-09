Nurhak belediye başkanı olarak bilinmekte olan İlhami Bozan'ın hangi partiden Nurhak belediye başkanı adayı olduğu merak edilmekte ve internet üzerinde sıklıkla araştırılan konular arasında yer almakta. Peki, Nurhak belediye başkanı hangi partiden? İlhami Bozan Nurhak belediye başkanı hangi partiden aday oldu?

Nurhak'ta 2019 Türkiye yerel seçimlerine göre Nurhak belediye başkanı hangi partiden? Sorusu gündemde yer almakta ve birçok kişi tarafından merak edilmekte olan sorular arasında yer alıyor. Nurhak'ta2019 Türkiye yerel seçimlerinde göreve gelen İlhami Bozan hakkında birçok detay da merak konusu oluyor. Peki, Nurhak belediye başkanı hangi partiden? İlhami Bozan Nurhak belediye başkanı hangi partiden aday oldu?

NURHAK BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

YSK tarafından sağlanmakta olan resmi verilere göre Nurhak'ta 2019 Türkiye yerel seçimlerine göre Malatya belediye başkanı %53,46 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi'nden İlhami Bozan seçilmiştir. Yerine gelmekte olduğu isim ise Ahmet Akkuş 'dur. Ahmet Akkuş'da Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilen bir diğer isimdir.