Nurgül Yeşilçay... SAHNEDE BAYILDI! - Haberler

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Nurgül Yeşilçay... SAHNEDE BAYILDI!

Magazinkolik - Gündem
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Nurgül Yeşilçay... SAHNEDE BAYILDI!

Nurgül Yeşilçay, 'Bir Barda Bir Gece' isimli tiyatro oyununun önceki günkü gösteriminde talihsizlik yaşadı. Ünlü isim, oyunun ilk dakikalarında bir anda yere yığıldı.

BİR ANDA YIĞILDI

Bir süredir Afra Saraçoğlu'yla beraber sahnelediği 'Bir Barda Bir Gece' isimli tiyatro oyunu ile izleyici karşısına çıkan Nurgül Yeşilçay, sahnede yaşadığı sağlık sorunuyla sevenlerini korkuttu.

Yeşilçay, oyunun önceki gün DasDas'ta saat 17.00'deki gösteriminde baygınlık geçirdi.

Yoğun iş temposuna dayanamayan oyuncu, performansın ilk dakikalarında bir anda yere yığılınca, hemen kulise götürüldü.

Yoğun iş temposuna dayanamayan oyuncu, performansın ilk dakikalarında bir anda yere yığılınca, hemen kulise götürüldü.

YEŞİLÇAY'IN SAĞLIK DURUMU

Tiyatroseverlerin şoka girdiği anlardan hemen sonra ara verildi.

Mekandaki sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan oyuncunun, tansiyonunun düştüğü ortaya çıktı.

Yeşilçay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, oyunun iki günlük gösterimleri tedbir amaçlı ileri bir tarihe ertelendi.

Nurgül Yeşilçay... SAHNEDE BAYILDI!

Magazinkolik / Osman Demir - Gündem

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