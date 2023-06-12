Nurgül Yeşilçay kimdir? Nurgül Yeşilçay hayatı ve biyografisi! Nurgül Yeşilçay kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Nurgül Yeşilçay, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Nurgül Yeşilçay hakkında merak edilenler. Nurgül Yeşilçay hayatı ve biyografisi. Nurgül Yeşilçay kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Nurgül Yeşilçay merak konusu oldu. İşte Nurgül Yeşilçay hakkında merak edilen Nurgül Yeşilçay kimdir, Nurgül Yeşilçay hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

NURGÜL YEŞİLÇAY KİMDİR?

Doğum tarihi: 26 Mart 1976

(47 yıl yaşında)

Afyonkarahisar

Nurgül Yeşilçay, 26 Mart 1976 tarihinde Afyonkarahisar'da doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. 2001'de Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Üniversite eğitimi sırasında rol aldığı İkinci Bahar dizisindeki "Gülsüm" rolü ile tanındı. 2002 yılında yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı Asmalı Konak dizisinde "Bahar Karadağ" rolüyle ününü artırdı. Aynı yıl Teoman'la beraber Mumya Firarda filminde oynadı. 2003 yılında Abdullah Oğuz'un yönettiği Asmalı Konak dizisinin devam filmi olan Asmalı Konak: Hayat'ta Özcan Deniz'le başrolü paylaştı. Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı Eğreti Gelin filmindeki "Kostak Emine" rolü ile 2005 12. Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı. Aynı yıl Hande Ataizi ile Melekler Adası dizisinde rol aldı. Aynı dizide rol alan Cem Özer ile 26 Ekim 2004'te evlendi. Hamileliğinin son ayında Melekler Adası dizisinden ayrıldı. 22 Mayıs 2005'te oğlu Osman Nejat'ı dünyaya getirdi.

Afra Saraçoğlu ile birlikte Bir Barda Bir Gece oyununda yer aldı. FOX'ta yayınlanan Son Nefesime Kadar dizisinde başrol olarak oynadı. Dizi, 23 Mart 2022 tarihinde yayınlanan 5. bölümüyle final yaparak sona erdi.