Başarılı oyunculuğuyla gönüllere taht kuran Nurgül Yeşilçay sosyal medya hesabından ablası Hacer Yeşilçay ile fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımını gören kullanıcılar, ablası Hacer Yeşilçay'ın hayatını araştırmaya başladı. Nurgül Yeşilçay'ın ablası Hacer Yeşilçay merak konusu oldu. Peki, Nurgül Yeşilçay ablası kim? Nurgül Yeşilçay'ın ablası Hacer Yeşilçay kimdir? Detaylar haberimizde...

NURGÜL YEŞİLÇAY ABLASI KİM?

2 ablası ve 1 erkek kardeşi bulunun Nurgül Yeşilçay'ın ablası Hacer Yeşilçay sosyal medyada gündem oldu. Birkaç yıl önce Nurgül Yeşilçay ile ortak gelinlik mağazası açan Hacer Yeşilçay, oyuncuya ikizi kadar benziyor. Göz renginden dudak şekline kadar kardeşinin tıpa tıp aynısı olan Hacer Yeşilçay zaman zaman kardeşleri ve Nurgül Yeşilçay'ın oğluyla paylaşım yapıyor. Nurgül Yeşilçay ve ablasını görenler "İkizi gibi" yorumlarını yapıyor.