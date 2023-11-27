Nurgül Uçar kimdir? Halk Tv konuğu Nurgül Uçar kaç yaşında, nereli? Nurgül Uçar biyografisi!

Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Menemen Seyrek Eski Belediye Başkanı Nurgül Uçar oldu. Halk Tv konuğu Nurgül Uçar kimdir ve Nurgül Uçar kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Nurgül Uçar kimdir? Nurgül Uçar kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Menemen Seyrek Eski Belediye Başkanı Nurgül Uçar oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Nurgül Uçar kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Nurgül Uçar kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Nurgül Uçar kimdir? Nurgül Uçar kaç yaşında, nereli? Nurgül Uçar biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

NURGÜL UÇAR KİMDİR?

İzmir'in Menemen ilçesinde 1960 yılında dünyaya geldi. Nurgül Uçar Aktuğ, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Çeşitli gazetelerde 1981-1992 yılları arasında politika ve ekonomi muhabiri olarak çalıştı. Uçar, 1992 yılında CHP'den Seyrek Belde Belediye Başkanı seçildi. 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi 25. Dönem milletvekili adayıdır.