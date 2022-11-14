Nurettin Uçar kimdir? Nurettin Uçar kaç yaşında, nereli? Nurettin Uçar hayatı ve biyografisi!

Nurettin Uçar'ın kim olduğu merak ediliyor. Vatandaşlar sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Nurettin Uçar'ın hayatı hakkında merak edilenler var. Arama motorlarında Nurettin Uçar kimdir? Nurettin Uçar kaç yaşında, nereli? soruları aratılıyor. İşte Nurettin Uçar hayatı ve biyografisi!

Nurettin Uçar kimdir? sorusu gündemde yer alıyor. Taksim'deki hain patlama sonucu eski eşini ve kızını kaybeden Nurettin Uçar hakkında merak edilenler var. Çeşitli projelerde yer alan ismin hayatı araştırılıyor. Peki, Nurettin Uçar kimdir? Nurettin Uçar kaç yaşında, nereli? İşte Nurettin Uçar hayatı ve biyografisi!

NURETTİN UÇAR KİMDİR?

Dün saat 16.20 civarında İstanbul İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. Beton saksıya bitişik banka bırakılan bomba ikisi çocuk 6 kişiyi hayattan koparırken 81 vatandaşımız yaralandı. Hain saldırıda oyuncu Nurettin Uçar'ın kızı ve eski eşi de hayatını kaybetti. 15 yaşındaki evladının ve eski eşinin ölümüyle yıkılan oyuncu, sosyal medya hesabından kahreden bir paylaşım yaptı. Kızının fotoğrafını profil fotoğrafı yapan oyuncu, "Kabrin nur, mekanın cennet olsun 'datlu kızım' Taksim'deki hain saldırıda hayatını kaybeden kızım yağmur, annesi ile birlikte ikindi namazına müteakiben Şirinevler Ulu Camii'nde" ifadelerini kullandı. Diriliş Ertuğrul, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Arka Sokaklar gibi dizilerde rol aldı.