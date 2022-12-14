Birçok dizide yer alan oyuncu Nurettin Sönmez'in kim olduğu merak ediliyor. Sevilen ve başarılı oyuncu Nurettin Sönmez geçtiğimiz gün talihsiz bir kaza geçirdi. Arama motorlarında ise Nurettin Sönmez kimdir? Nurettin Sönmez sağlık durumu ne? İşte merak edilenler...

NURETTİN SÖNMEZ SAĞLIK DURUMU NE?

Geçirdiği kaza sonrası sağlık durumunu sevenleri ile paylaşan oyuncu şu sözleri söyledi; "Bir kez daha aynısı olmuştu. Ertesi gün sete gidecekken başıma bir kaza gelmişti. Yine öyle oldu. Kolum dirseğimle vurarak açmaya çalıştığım kilidi bozuk kapının camına girdi. Atlatılabilirse eğer, her kaza çok şey anlatır kişiye ve insanların kalplerini ortaya çıkartır gün gibi. Her şeyden önce işlev kaybı riski taşıdığım, çok zorlu ve beni ikinci kez böyle büyük bir operasyonda ameliyat eden doktoruma müteşekkirim"

NURETTİN SÖNMEZ KİMDİR?

Nurettin Sönmez 24 Temmuz 1978 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Eğitimine İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği'nde başlamış daha sonra ise Diyalog İletişimcilik Okulu ve Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde de devam etmiştir.

İlk defa Mavi Kelebekler adlı diziyle ekranların karşısına çıkan Nurettin Sönmez, daha sonra Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam'da ve Diriliş: Ertuğrul adlı dizide oynamıştır. Şu an Kuruluş Osman adlı dizide oynamaktadır.

NURETTİN SÖNMEZ'İN YER ALDIĞI DİZİLER

Yıl Dizi Karakter

2019 Kuruluş Osman Bamsı Beyrek

2014 Diriliş: Ertuğrul Bamsı Beyrek

2013 Tatar Ramazan Ulvi

2013 Osmanlı'da Derin Devlet Gaddar Ali

2012 Bir Zamanlar Osmanlı Gaddar Ali

2011 Mavi Kelebekler Branka Brekoviç