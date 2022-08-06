Nurettin Sönmez kimdir? Nurettin Sönmez kaç yaşında, nereli? Nurettin Sönmez hangi filmlerde oynadı?
Kuruluş Osman ve Diriliş Ertuğrul dizilerinde Bamsı Beyrek karakterine hayat veren Nurettin Sönmez'in hayatı merak edildi. Peki, Nurettin Sönmez kimdir? Nurettin Sönmez kaç yaşında, nereli? Nurettin Sönmez hangi filmlerde oynadı? Nurettin Sönmez hayatı ve biyografisi nedir?
İlk defa Mavi Kelebekler adlı diziyle ekranların karşısına çıkan Nurettin Sönmez, daha sonra Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam'da ve Diriliş: Ertuğrul adlı dizide oynamıştır.Hayatı merak edilen Nurettin Sönmez kimdir? Nurettin Sönmez kaç yaşında, nereli? Nurettin Sönmez hangi filmlerde oynadı? Nurettin Sönmez hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
NURETTİN SÖNMEZ KİMDİR?
Nurettin Sönmez 24 Temmuz 1978 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Eğitimine İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği'nde başlamış daha sonra ise Diyalog İletişimcilik Okulu ve Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde de devam etmiştir.
İlk defa Mavi Kelebekler adlı diziyle ekranların karşısına çıkan Nurettin Sönmez, daha sonra Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam'da ve Diriliş: Ertuğrul adlı dizide oynamıştır. Şu an Kuruluş Osman adlı dizide oynamaktadır.
NURETTİN SÖNMEZ'İN YER ALDIĞI DİZİLER
Yıl Dizi Karakter
2019 Kuruluş Osman Bamsı Beyrek
2014 Diriliş: Ertuğrul Bamsı Beyrek
2013 Tatar Ramazan Ulvi
2013 Osmanlı'da Derin Devlet Gaddar Ali
2012 Bir Zamanlar Osmanlı Gaddar Ali
2011 Mavi Kelebekler Branka Brekoviç