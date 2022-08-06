İlk defa Mavi Kelebekler adlı diziyle ekranların karşısına çıkan Nurettin Sönmez, daha sonra Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam'da ve Diriliş: Ertuğrul adlı dizide oynamıştır.Hayatı merak edilen Nurettin Sönmez kimdir? Nurettin Sönmez kaç yaşında, nereli? Nurettin Sönmez hangi filmlerde oynadı? Nurettin Sönmez hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

NURETTİN SÖNMEZ KİMDİR?

Nurettin Sönmez 24 Temmuz 1978 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Eğitimine İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği'nde başlamış daha sonra ise Diyalog İletişimcilik Okulu ve Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde de devam etmiştir.

İlk defa Mavi Kelebekler adlı diziyle ekranların karşısına çıkan Nurettin Sönmez, daha sonra Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam'da ve Diriliş: Ertuğrul adlı dizide oynamıştır. Şu an Kuruluş Osman adlı dizide oynamaktadır.

NURETTİN SÖNMEZ'İN YER ALDIĞI DİZİLER

Yıl Dizi Karakter

2019 Kuruluş Osman Bamsı Beyrek

2014 Diriliş: Ertuğrul Bamsı Beyrek

2013 Tatar Ramazan Ulvi

2013 Osmanlı'da Derin Devlet Gaddar Ali

2012 Bir Zamanlar Osmanlı Gaddar Ali

2011 Mavi Kelebekler Branka Brekoviç