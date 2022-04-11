Nurettin Kurt kimdir? Nurettin Kurt neden öldü?

Deneyimli polis-adliye muhabiri gazeteci Nurettin Kurt, uzun süredir mücadele ettiği hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Kurt, uzun süredir akciğer yetmezliği tedavisi görüyordu. Nurettin Kurt neden öldü? Nurettin Kurt kimdir?

Nurettin Kurt, 'mecburen' emekli olduğunu belirterek, şu açıklamayı yapmıştı:

"30 yıllık meslek hayatım da Sedat Simavi (2008) başta olmak üzere Avrupa Birliği araştırmacı gazetecilik ödülü(2014), 7 defa Gazeteci Barış Selçuk ödülü İki kez Çağdaş Gazeteciler Cemiyeti ödülü, TGC Başarı ödülü ve onlarca benzer ödüle layık görüldüm. Sadece gazetecilik yaptığım için üç kez (gizliliği ihlal suçundan toplam 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldım) bunlar benim şeref madalyalarımdır tekrar Dünya ya gelsem yine aynı mesleği yaparım. Paylaşmak zorunda kaldım, sağlıcakla nice güzel günlere görüşmek dileği ile. Tabi ki 27 yıl görev yaptığım Hürriyet Gazetesi'nden mecburen emekli oldum. Emeği geçen herkese çok teşekkürler sağlıcakla kalın." (