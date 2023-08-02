Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile 52 ilin emniyet müdürü değişti. Nurettin Gökduman kimdir? Sorusu bu nedenle gündeme gelen konular arasında yer aldı. Peki, Nurettin Gökduman kimdir? Yeni Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman kaç yaşında, nereli? Nurettin Gökduman hayatı ve biyografisi!

Nurettin Gökduman kimdir? Sorusu, Resmi Gazete'de yayımlanan atamaların ardından gündemde yer almakta olan sorular arasında bulunuyor. Birçok kişi tarafından Yeni İzmir Emniyet Celal Sel Dinç hakkındaki detaylar araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan emniyet müdürleri kararnamesine göre, 52 ilin emniyet müdürleri değişti. Peki, Nurettin Gökduman kimdir? Yeni Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman kaç yaşında, nereli? Nurettin Gökduman hayatı ve biyografisi!

NURETTİN GÖKDUMAN KİMDİR?

Nurettin Gökduman, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi nüfusuna kayıtlı olup 1968 Malatya doğumlu. 1989 yılında Polis Akademisinden mezun oldu. Komiser Yardımcısı olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde göreve başladı. 2000 yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme idaresi Enstitüsünde (TODAİE)Kamu Yönetimi bölümünde "Tezli Yüksek Lisans" yaptı. Sırasıyla İstanbul, Hakkâri, Ankara, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Kayseri illerinde çeşitli birimlerinde görev yaptı. 2012 yılında 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ederek Polis Başmüfettişi görevine atandı. 11.02.2014 tarihinde Erzurum Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak atandı. 19.01.2015 tarihinde Osmaniye İl Emniyet Müdürü,26/12/2018 tarihinde ise Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2018/262 sayılı kararı ile Rizeİl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır. 2 Ağustos'ta yayımlanan Resmi Gazete kararının ardından Kahramanmaraş Emniyet Müdürü olarak atandı.