Nurettin Canikli aday mı? 2023 Nurettin Canikli milletvekili adayı mı?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Nurettin Canikli aday mı? 2023 Nurettin Canikli milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Nurettin Canikli aday mı? 2023 Nurettin Canikli milletvekili adayı mı? İşte detaylar...