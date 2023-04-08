Nureddin Nebati nereden aday olacak? sorusu gündemde. 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki üst komisyon AK Parti milletvekili listeleri üzerindeki çalışmalarında sona yaklaştı. Vatandaşlar ise Nureddin Nebati nereden aday olacak? Nureddin Nebati hangi ilden milletvekili adayı olacak? sorularına yanıt arıyor.

14 Mayıs seçimlerine giderken AK Parti milletvekili aday listesine son şeklini vermeye çalışıyor. AK Parti'de en az 3 dönem milletvekilliği yapmış 73 isim tekrar aday gösterilmeyecek. Kulislerde dolaşan listeye göre hangi bakanın nereden aday olacağı da netleşmeye başladı. Seçime kısa süre kalmasıyla beraber arama motorlarında Nureddin Nebati'nin nereden aday olacağı araştırıldı. Peki, Nureddin Nebati nereden aday olacak? Nureddin Nebati hangi ilden milletvekili adayı olacak?

NUREDDDİN NEBATİ NEREDEN ADAY OLACAK?

Gelen son kulis bilgisine göre daha önce Samsun'dan aday olacağı konuşulan ve bunu istemediği öne sürülen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul'dan aday olacağı konuşuluyor. İddiaya göre; Bakan Soylu ile birlikte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş da mega kentten aday olacak.

İşte son kulis bilgisine göre diğer isimler ve aday olacakları iller;

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri'den

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye'den

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa'dan

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Şanlıurfa'dan

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Diyarbakır'dan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Samsun'dan

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer İzmir'den

GENEL BAŞKANLARA DA KARAR VERİLECEK

Seçimlere 3 parti AK Parti listelerinden girecek. HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun iste Batman'dan aday gösterilmesi bekleniyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Fatih Erbakan ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın nereden aday gösterilecekleri ise henüz belli olmadı.

OĞULLAR DA LİSTEDE

MHP kurucu lideri Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş Ankara'dan ve TBMM esi Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç Manisa'dan aday olacak. Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in de Ankara'dan listeye girdiği iddia ediliyor.