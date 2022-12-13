Ülkenin gündeminde yer alan EYT hakkında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin sözleri merak ediliyor. Bir gazetecinin yönelttiği "EYT düzenlemesi Hazine'ye mi takıldı?" sorusuna ilk defa duyuyormuş gibi verdiği "EYT mi?" yanıtı ses getirdi. Nureddin Nebati EYT sözleri ne? Nureddin Nebati EYT için ne dedi?

Bakan Nebati'ye milyonları ilgilendiren EYT'yi sordular, ilk defa duyuyormuş gibi yaptı

Milyonlarca Eyt'li düzenlemenin bir an önce yasalaşmasını beklerken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin bir gazetecinin yönelttiği "Eyt düzenlemesi Hazine'ye mi takıldı?" sorusuna yanıtı gündem oldu. Peki, Nureddin Nebati EYT sözleri ne? Nureddin Nebati EYT için ne dedi? EYT ne zaman?

NUREDDİN NEBATİ EYT SÖZLERİ NE?

Milyonlarca EYT'li düzenlemenin bir an önce yasalaşmasını beklerken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin bir gazetecinin yönelttiği "EYT düzenlemesi Hazine'ye mi takıldı?" sorusuna ilk defa duyuyormuş gibi verdiği "EYT mi?" yanıtı ses getirdi. Twitter üzerinden yağan yorumlar sonrası "EYTlininSabrıTaştı" etiketi kısa sürede TT oldu.