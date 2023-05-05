Nureddin Nebati aday mı? 2023 Nureddin Nebati nereden hangi ilden aday oldu?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Nureddin Nebati aday mı? 2023 Nureddin Nebati milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Nureddin Nebati aday mı? 2023 Nureddin Nebati milletvekili adayı mı? İşte detaylar...