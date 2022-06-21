Nureddin Canikli kimdir? Nureddin Canikli kaç yaşında, nereli? Nureddin Canikli hayatı ve biyografisi!

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Nurettin Canikli, (d. 15 Mayıs 1960, Alucra, Giresun), Türk siyasetçi, Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili, başbakan yardımcısı ve bakan. 24 Mayıs 2016 tarihinde Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde önce başbakan yardımcısı, daha sonra da millî savunma bakanı görevlerine getirildi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 2002, 2007, 2011 ve Kasım 2015 genel seçimlerinde Giresun; 2018 genel seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak meclise girdi.

15 Mayıs 1960 tarihinde Şevket ve Aişe Canikli'nin oğlu olarak Giresun'un Alucra ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Ardından 1974 yılında yapılan devlet parasız yatılı okullar sınavına girerek Giresun İmam Hatip Lisesi'ni kazandı ve lise öğrenimini orada tamamladı. 1978 yılında ilk tercihi olan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazandı ve 1982 yılında maliye bölümünde mezun oldu. Yüksek lisansını İngiltere'de Sheffield Üniversitesi'nde tamamladı.

Meslek hayatına girişi

1993 yılında mâliye başmüfettişi olarak atandı. Aynı yıl gelirler daire başkanlığı ve 1996 yılında genel müdür yardımcılığı görevini üstlendi. Ocak 1997 tarihinde İstanbul defterdarı olarak göreve getirildi.54. Türkiye Hükûmeti'nin düşmesi sonucu Temmuz 1997 tarihinde görevinden alınınca, memuriyetinden istifa etti. Yeminli mâlî müşavir olarak çalıştı. Ayrıca 5 yıl Yeni Şafak gazetesinde ekonomi ve finans konularında köşe yazarlığı yaptı.