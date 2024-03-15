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Nureddin Akdağ kimdir? CHP Diyarbakır Çermik Belediye Başkan Adayı Nureddin Akdağ kaç yaşında, nereli?

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Nureddin Akdağ kimdir? CHP Diyarbakır Çermik Belediye Başkan Adayı Nureddin Akdağ kaç yaşında, nereli? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Diyarbakır Çermik Belediye Başkan adayı olan Nureddin Akdağ'ın kim olduğu merak konusu oldu. Kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi bilgiler kamuoyu tarafından araştırılıyor.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Diyarbakır Çermik Belediye Başkan adayı ise Nureddin Akdağ. Nureddin Akdağ nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

NUREDDİN AKDAĞ KİMDİR?

Nureddin Akdağ, 31 Mart 2024 yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Çermik Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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