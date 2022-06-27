Nurdan Almalı neden vefat etti? Milli judocu Nurdan Almalı kimdir?

Milli judocu bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Henüz 23 yaşında olan milli sporcumuz Sivas bölgesi kadın milli takım judocularımız arasında yer alıyordu. Gelen acı haberin ardından hayatı araştırılmaya başlandı, Peki, Milli judocu Nurdan Almalı kaç yaşında, neden öldü? Nurdan Almalı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

NURDAN ALMALI KİMDİR, NEDEN VEFAT ETTİ?

Milli judocu bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Henüz 23 yaşında olan milli sporcumuz Sivas bölgesi kadın milli takım judocularımız arasında yer alıyordu.

Nurdan Almalı, 8-9 Haziran 2019'da Bosna Hersek'in Zvornik kentinde gerçekleştirilen Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmıştı.

JUDO FEDERASYONU'NDAN AÇIKLAMA

Vefat ve Başsağlığı

Sivas bölgesi kadın Milli Takım judocularımızdan 63 kiloda ülkemizi temsil eden Nurdan Almalı'nın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine, camiamıza ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.

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