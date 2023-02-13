Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Gaziantep'in Nurdağı ilçesine büyük hasar verdi. İlçede çok sayıda bina yerle bir oldu. Nurdağı ilçesinde yıkım kararı mı verildi? Nurdağı yıkım kararı sosyal medyada gündem oldu.

Nurdağı ilçesinde yıkım kararı mı verildi? Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Gaziantep'in Nurdağı ilçesine büyük hasar verdi. İlçede çok sayıda bina yerle bir oldu. Nurdağı ilçesinde yıkım kararı mı verildi? Nurdağı yıkım kararı sosyal medyada gündem oldu. Detaylar...

NURDAĞI'NDA YIKIM KARARI MI VERİLDİ?

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen bölgeler arasında yer alan Gaziantep'in Nurdağı ilçesiyle ilgili karar alındı. Nurdağı'na görevlendirilen Şırnak Valisi Osman Bilgin, ilçenin yeniden inşa edileceğini belirterek, "Yaşadığımız afet çok büyük afet. Nurdağı ilçesinin kararını aldık bakanımızla. Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la. İlçeyi kaldırıyoruz, komple yıkıyoruz tamamını, yüzde yüzünü." ifadelerini kullandı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Depremin 8. gününde Nurdağı'nda enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları sürdürülürken ilçenin yüzde yüzünün yıkılacağı belirtildi. Nurdağı'na görevlendirilen Şırnak Valisi Osman Bilgin, enkaz alanlarında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

"8 ENKAZDA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI VAR"

İlçede en son 160 saat sonra Nilüfer Apartmanından 18 yaşındaki Saadet Coşkun sağ olarak kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarını yerinde takip eden Vali Bilgin, "Bütün ekiplerimiz elbirliğiyle çalışıyor. Ekiplerimizin tamamının çok büyük katkısı var. Nurdağı'nda son 8 apartmanda enkaz altından arama kurtarma çalışması var. Türkiye'nin bu birliği, bütünlüğü olduğu sürece bizle bu afetleri Allah'ın izniyle en kısa sürede atlatacağız. Üzüntülüyüz çok canlarımızı yitirdik." dedi.

NURDAĞI YENİDEN İNŞA EDİLECEK

Vali Osman Bilgin, Nurdağı ilçesinin tamamen yıkılarak yeniden inşa edileceğini de belirterek, "Yaşadığımız afet çok büyük afet. Nurdağı ilçesinin kararını aldık bakanımızla. Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la. İlçeyi kaldırıyoruz, komple yıkıyoruz tamamını, yüzde yüzünü. Bir apartmandan 150 ceset çıkan binamız var. Yeniden inşa olacak" diye konuştu.