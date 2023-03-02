Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Gaziantep'in Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın yerine Yakup Bahar seçildi. Arama motorlarında ise Nurdağı Belediye Başkanı Yakup Bahar kimdir? Nurdağı Belediye Başkanı hangi partiden? soruları aratıldı.

Ülkemizde yaşanan büyük yıkımın ardından Nurdağı Belediye Başkanı görevden aldı. Ökkeş Kavak'ın yerine gelen isim ise Yakup Bahar oldu. Vatandaşlar ise Nurdağı Belediye Başkanı Yakup Bahar kimdir? Nurdağı Belediye Başkanı hangi partiden? sorularına yanıt aradı.

NURDAĞI BELEDİYE BAŞKANI YAKUP BAHAR KİMDİR?

Yakup Bahar AKP Meclis üyesidir.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 25 Şubat'ta Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak da gözaltına alındı. İlk ifadesinde deprem felaketinde çok sayıda yakınını kaybettiğini, daha önce müteahhitlik yaptığını ancak belediye başkanı olduktan sonra şirketi, kardeşi Osman Kavak'a devrettiğini söyleyen Ökkeş Kavak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kavak'ın tutuklanmasının ardından Belediye Meclisi toplanarak seçim yaptı. Oylamanın ardından Yakup Bahar, Nurdağı Belediye Başkan Vekilliği'ne seçildi. AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci, sosyal medya hesabından "AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcımız, MKYK Üyemiz Sayın Mücahit Yanılmaz ile birlikte Nurdağı Belediye Başkan Vekilliği seçimlerine katıldık. Belediye Başkan Vekilliğine seçilen Sayın Yakup Bahar'a görevinde başarılar diliyorum" dedi.