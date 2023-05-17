Milli halterci ve Olimpiyat şampiyonu Nurcan Taylan'ın hayatı, biyografisi ve kariyeri merak edildi. Peki, Nurcan Taylan kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği ne, hangi yıl şampiyonlukları var, kaç madalyası var? Nurcan Taylan ile ilgili detaylar haberimizde...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Nurcan Taylan geliyor. Peki, Nurcan Taylan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Nurcan Taylan'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

NURCAN TAYLAN KİMDİR?

Nurcan Taylan (d. 29 Ekim 1983, Ankara), Türk kadın halterci.

Kariyeri

11 yaşında antrenör Mehmet Üstündağ tarafından keşfedildi. Halterde 6 Avrupa ve 2 Dünya rekoru kırdı. 2004 yılında Atina'daki Olimpiyatlar'da 48 kiloda dünya ve olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı. Böylece Türk spor tarihinde ilk defa bir kadın sporcu bu başarıya ulaşmış oldu.

Ekim 2004'te millî halterciler Aylin Daşdelen, Sibel Şimşek ve Şule Şahbaz, Türk millî takımı antrenörü Mehmet Üstündağ'ı taciz suçlamasıyla mahkemeye verdi. Antrenör iddiaları reddederken Nurcan Taylan da hocasını savundu. Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı ve Nurcan Taylan'ın Bulgaristan'da yapılan 2005 Dünya Şampiyonası'na katılması engellendi.

Nurcan Taylan 2008 Yaz Olimpiyatları'nda 3 hakkında sıfır çekerek başarısız oldu ve erkenden elenerek hayal kırıklığı yaşattı.

Romanya' da düzenlenen 2009 Avrupa Halter Şampiyonasında koparma, silkme ve toplamda 3 altın madalya alarak eski günlerine dönüş sinyalleri verdi.

Antalya'da gerçekleşen 2010 Dünya Halter Şampiyonası'nda 48 kiloda yarışan Nurcan Taylan, silkmede 121 kilo kaldırarak dünya rekorunun ve altın madalyanın sahibi oldu. Nurcan koparma ve silkmenin ardından toplamda da altın madalya kazandı.

14 Haziran 2012 tarihinde Uluslararası Halter Federasyonu (IWF), Nurcan Taylan'a doping kullandığı gerekçesiyle 26 Ekim 2011 tarihinden geçerlik olmak üzere 4 yıl müsabakalardan men cezası verdi. Ekim 2012'de 2 yıla indirilen cezası 26 Ekim 2013'te sona erdi. Daha önce iki kez dopingli çıkan ve ağır cezalara çarptırılan halterci Nurcan Taylan'ın biyolojik pasaportunda yasaklı madde tespit edildi. Nurcan Taylan, IWF (Uluslararası Halter Federasyonu) kuralları gereği ömür boyu men cezası aldı ve spor kariyeri bitti. 2008 Yaz Olimpiyatlarından başlayarak 2016 yılına kadarkitüm turnuvalardan diskalife edildi ve aldığı madalyalar, başarılar geçersiz sayıldı.