Nuraniye tarifi! Masterchef Nuraniye nedir, nasıl yapılır? Nuraniye için gerekli malzemeler ne? Nuraniye hangi yöreye ait?

Masterchef 10 Ağustos dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Nuraniye yapmasını istendi. Peki Masterchef Nuraniye nasıl yapılır? Nuraniye için gerekli malzemeler nelerdir? Nuraniye tarifi! Nuraniye nasıl yapılır? Nuraniye tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler ve mezeler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Nuraniye tarifi oldu. Peki en güzel Nuraniye tarifi nasıldır? Nuraniye nasıl yapılır? Nuraniye için gerekli malzemeler nelerdir? Nuraniye tarifi! Nuraniye nedir, ne demek? Masterchef Nuraniye nasıl yapılır? Nuraniye hangi yörenin ve bölgenin mezesidir? Nuraniye hangi ülkeye ve yöreye aittir? Nuraniye hangi ülkenin mezesi? Nuraniye ne demektir? İşte detaylar...

NURANİYE NEDİR, NE DEMEK? NURANİYEHANGİ YÖREYE AİTTİR?

Nuraniye, Ege yöresine ait bir mezedir.

NURANİYE İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

1 su bardağı ince bulgur

2 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı biber salçası

1 çay bardağı zeytinyağı

1 büyük soğan

3-4 diş sarımsak

Yarım çay bardağı nar ekşisi

Yarım çay bardağı limon suyu

Tuz, karabiber

Pul biber (isteğe bağlı)

Maydanoz (servis için)

NURANİYENASIL YAPILIR?

Bulguru bir kaba alın, üzerine sıcak suyu ekleyin ve üzerini örtün. Bulgurlar şişip suyunu çekene kadar bekletin.

Soğanı ince ince doğrayın, sarımsakları ezerek hazırlayın.

Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın. Doğranmış soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Ardından domates ve biber salçalarını ekleyin, kavurmaya devam edin.

Sarımsakları da ekleyip kavurun.

Tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak pul biberi ekleyin. Karıştırın.

Şişmiş bulguru tencereye ekleyin, karıştırın ve tüm malzemeleri iyice harmanlayın.

Nar ekşisi ve limon suyunu da ekleyip karıştırın.

Nuraniye mezesini bir servis tabağına alın ve üzerini ince doğranmış maydanoz ile süsleyin.

Mezenin lezzetinin iyice özleşmesi için bir süre buzdolabında dinlendirebilirsiniz.

Nuraniye mezesini soğuk olarak servis yapın. Yanında ekmek veya pide dilimleri ile servis edebilirsiniz.

Geleneksel Girit tarifine sadık kalarak hazırlanan Nuraniye mezesi, özellikle zeytinyağı, nar ekşisi ve limon suyu ile lezzetlenir. Afiyet olsun!