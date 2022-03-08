Nuran Özyılmaz kimdir? Nuran Özyılmaz hayatı ve biyografisi!

Nuran Özyılmaz, açtığı Kars Kaz Evi restoranıyla Kars'a gelen yerli yabancı misafirlerin yöresel tatları denemelerini sağlıyor. Kars'ta liseyi tamamladıktan sonra 19 yaşında evleniyor. 20 yaşında ilk kez anne oluyor ve şuan 4 kızı var. Çalışması hoş karşılanmadığı için 13 yıl boyunca ev hanımlığı yapıyor. Nuran Özyılmaz kimdir? İşte, Nuran Özyılmaz hayatı!

NURAN ÖZYILMAZ KİMDİR?

Nuran Özyılmaz, Kars'ta liseyi tamamladıktan sonra 19 yaşında evleniyor. 20 yaşında ilk kez anne oluyor ve şuan 4 kızı var. Çalışması hoş karşılanmadığı için 13 yıl boyunca ev hanımlığı yapıyor.

Başarılı girişimci, hayatına değiştirecek ilk adımı 1990 yılında "dört kızımın kaderi benimki gibi olmasın" diyerek atıyor.

1990 yılında "dört kızımın kaderi benimki gibi olmasın" diyerek hayatını değiştirecek ilk adımı atıyor ve on bileziğini satarak aldığı sermaye ile evde dikime başlıyor. 18 yıl boyunca işlettiği örgü atölyesini örgüye olan ilgilinin azaldığını düşünerek kapatıyor ve 2008 yılında Kars'taki ilk yöresel yemekler yapan ve kaz üzerine hizmet veren "Kars Kaz Evi" adlı restoranını açıyor. Nuran Özyılmaz, açtığı Kars Kaz Evi restoranıyla Kars'a gelen yerli ve yabancı misafirlerin yöresel tatları denemelerini sağlıyor.

Özyılmaz, 1990'da sahip olduğu tek varlığı olan on bileziğini satarak aldığı sermaye ile evde dikime başlıyor. Daha sonra evdeki işi yoğun olunca iş yeri kiralıyor ve 18 yıl boyunca "Müge Tuhafiye ve Örgü Evi" isimli örgü atölyesini çalıştırıyor. Daha sonra örgü modasının geçmesi nedeniyle bu işin etkisini kaybettiğini düşünüyor ve başka bir işe yönelmeyi istiyor.

Nuran Özyılmaz, Kars'ta turizm sektöründe yöresel yemeklerin eksikliğini fark ederek 2008 yılında Kars'taki ilk yöresel yemekler yapan ve kaz üzerine hizmet veren "Kars Kaz Evi" adlı restoranını açıyor ve bu sektördeki ilk girişimci kadın unvanını kazanıyor.

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