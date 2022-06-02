Nur Yoldaş kimdir? Nur Yoldaş kaç yaşında, nereli? Nur Yoldaş müzikleri neler? - Haberler

"Sultan-ı Yegâh"ın 1998'de Beyoğlu Metropol tarafından CD formatında tekrar yayınlanması, sanatçıyı genç kuşaklara tanıtan önemli bir proje olmuştur. Peki, Nur Yoldaş kimdir? Nur Yoldaş kaç yaşında, nereli? Nur Yoldaş müzikleri neler? Nur Yoldaş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

NUR YOLDAŞ KİMDİR?

Nur Yoldaş4 Ocak 1956, İstanbul'da dünyaya geldi. İlk 45'liğini 1974 yılında Polydor şirketinden Nur Belda adıyla çıkardı: Aşk Bir Fantazi & Bile Bile. 1976'da müzisyen Ergüder Yoldaş ile evlendi ve bu ilk evliliğinden 1977'de oğlu Devrim Yoldaş dünyaya geldi. Nur Yoldaş, müzik kariyerine Altın Mikrofon Yarışması ile başlamıştır. Ergüder Yoldaş bestesi olan "Sultan-ı Yegâh" 45'liği ile 1981 yılında Türk popunda çığır açmıştır.

Aralık 1981'de Öncü Plak tarafından yayınlanan farklı makamlarda bestelenmiş ve çok sesli Batı müziği ile Türk müziğinin sentezini yapan on şarkının yer aldığı "Sultan-ı Yegâh" albümü 1982 yılına damgasını vurarak büyük başarı elde etmiştir. Sultan-ı Yegâh başta olmak üzere, Mihrimah, Saki, Nagehan Bustan Faslı, Nedir Yarabbi Derdim ve Sa'd-Abad gibi eserler bu albümden çıkan belli başlı hit eserler olmuştur. 10 Nisan 1982'den itibaren sanatçı bu şaheser albümü tanıtım amacıyla bir turne çalışması yapmıştır.

Nur-Ergüder Yoldaş çiftinin kurduğu Workshop Plakçılık'tan 1983'te yayınlanan "Elde Var Hüzün" adlı aynı çizgideki albümün beklenen ticari başarıyı getirmemesinin ardından, Ergüder Yoldaş'tan boşanarak müziğe uzun yıllar ara vermiş ve bu aranın ardından 1992'de Dönüş (Sakine) adlı albümünü çıkarmışsa da, eski parlak günleri bir daha yaşamak mümkün olmamıştır. Bir döneme damgasını vurmuş ve Yoldaş çiftinin âdeta markası hâline gelmiş olan efsanevi albüm "Sultan-ı Yegâh"ın 1998'de Beyoğlu Metropol tarafından CD formatında tekrar yayınlanması, sanatçıyı genç kuşaklara tanıtan önemli bir proje olmuştur. Sanatçı hâlen Ankara Kent Orkestrası solisti olarak kariyerine devam etmektedir. 2014 Mayıs ve Eylül aylarında iki yeni tekli yayınlamıştır.

Albümleri:

Sultan-ı Yegâh,

Dönüş (Sakine),

Eski Dostlar

Popüler Şarkıları:

Sultan-ı Yegah

Mihrimah

Saki

45'lik Plakları:

1974 – Aşk Bir Fantazi – Bile Bile,

1981 – Sultan-ı Yegáh – Anadolu,

2011 – Yerin Dolmuyor – Nur Yoldaş & Ege

2014 – Bir Gamlı Hazan / Tekli

2014 – Sahiden / Tekli (DMC)

Rol Aldığı TV Filmleri:

Memleket Hikayeleri - Karahisar Kalesi (2006)

Kırmızı Gül (2006)

Anadolu Efsaneleri – Alageyik (2006)

Göl Efsanesi (2004)

Rol Aldığı TV Dizisi:

Bana Babamı Anlat (2000)

Haberler.com - Gündem