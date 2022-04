Nur Viral kimdir? Sunucu Nur Viral kaç yaşında, nereli? Hayatta Her Şey Var sunucusu Nur Viral evli mi, eşi kim?

Nur Viral kimdir sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Beyaz TV ekranlarında hafta içi her gün Hayatta Her Şey Var programını sunan ve "Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var" YouTube kanalında içerikler üreten Nur Viral, sosyal medyada merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ekonomi Baş Danışmanı Cemil Ertem ile kısa bir süre evlilik yaşamasıyla da tanınan Viral hakkında, Nur Viral kimdir? Nur Viral kaç yaşında ve nereli? Nur Viral evli mi, eşi kim? Nur Viral ve Cemil Ertem boşandı mı? soruları merak ediliyor. İşte detaylar...

NUR VİRAL KİMDİR?

İstanbul doğumlu olan sunucu Nur Viral, eğitim hayatını da İstanbul'da tamamlamıştır. Üniversite mezunu olan sunucu yayın hayatına ilk olarak 1993 yılında başlamıştır. Çeşitli radyo kanallarında sunuculuk ve yayın yönetmenliği yapmış olan Nur Viral, aynı zamanda Türkiye'nin ilk sağlık programı sunucusudur. Şimdilerde Beyaz Tv'nin en çok izlenen programlarından 'Hayatta Her Şey Var' programının sunuculuğunu yapmaktadır.

Sağlık programı sunmaya ilk olarak Tatlıses TV'de başlayan Nur Viral, uzun yıllar Hayat Ağacı isimli sağlık programının sunuculuğunu yapmıştır. Bu program Türkiye'nin ilk sağlık programı olmasıyla biliniyor. Tatlıses TV'den ayrıldıktan sonra farklı kanallarda da sağlık programları yapmaya devam etmiştir.

Hayat Ağacı programı Tatlıses TV'de tam 5 yıl sürmüş ve ortak yayın yapan 40 yerel televizyon aracılığı ile izleyiciye ulaştırmıştır.

Ünlü sunucu sırasıyla Kanal 7, TNT, Samanyolu TV, Show TV, Türkmax Gurme ve BEYAZ TV olmak üzere pek çok farklı kanalda yemek ve sağlık programları yapmıştır. Yemek yapmayı ve dünya mutfakları hakkında bilgi edinmeyi çok seven Viral, aynı zamanda bir Türk Sanat Müziği aşığıdır.

Nur Viral halen hafta içi her gün 11:00'da BEYAZ TV ekranında yayınlanan Hayatta Her Şey Var isimli kadın kuşağı programının sunuculuğunu yapmaktadır.

Bellona ile anlaşması sona eren Şevval Sam yerine, Nur Viral markanın reklam yüzü olmuştur.

Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem ile 2016 yılında Roma Büyükelçiliğinde evlenmiş ve 2019 yılında boşanmıştır. Nur Viral'in ilk evliliğinden bir kızı bulunuyor.

