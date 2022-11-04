Kanal D'de Hakan Ural ile birlikte Neler Oluyor Hayatta isimli programı sunmakta olan Nur Tuğba Namlı doğumu için geri sayıma başladı. Peki, Nur Tuğba Namlı ne zaman doğum yapacak, bebeğinin cinsiyeti ne? Nur Tuğba Namlı eşi kim? İşte detaylar...

Nur Tuğba Namlı ne zaman doğum yapacak? Kanal D'de Hakan Ural ile birlikte Neler Oluyor Hayatta isimli programı sunmakta olan Nur Tuğba Namlı doğumu için geri sayıma başladı. Peki, Nur Tuğba Namlı ne zaman doğum yapacak, bebeğinin cinsiyeti ne? Nur Tuğba Namlı eşi kim? Detaylar haberimizde...

NUR TUĞBA NAMLI KİMDİR?

Nur Tuğba Namlı (evlilik öncesi soyadı: Algül; d. 15 Haziran 1983, Mersin), Türk sunucudur.

Balıkesir Üniversitesi mezunudur. Var Mısın Yok Musun yarışmasında keşfedildikten sonra Gülgûn Feyman'dan sunuculuk dersleri aldı. SKY Türk kanalında gece haber bülteni sunuculuğu yaptıktan sonra 18 Nisan 2011'de sunucu olarak NTV'ye transfer oldu. Kasım 2014'te, NTV'deki görevinden ayrılarak TV8'e transfer oldu. TV8'de yayınlanan Survivor Panorama adlı programın sunuculuğunu yaptı. Günümüzde Kanal D'de Hakan Ural ile birlikte Neler Oluyor Hayatta isimli programı sunmaktadır.

NUR TUĞBA NAMLI NE ZAMAN DOĞUM YAPACAK?

Nur Tuğba Namlı'nın üçüncü çocuğuna hamile olduğu haberini partneri Hakan Ural canlı yayında duyurmuştu. Ural, mutlu haberi "Nur Tuğba hamile. Ailemize biri daha katılacak. Cinsiyeti ise erkek" sözleriyle duyurmuştu. 37 haftalık hamile olan Nur Tuğba Namlı, doğumu için geri sayıma başladı.