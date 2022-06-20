Kanal D ekranlarının sevilen yüzü, Hayatta Neler Oluyor sunucusu Nur Tuğba Namlı ekran başındakiler tarafından sık sık araştırılıyor. Nur Tuğba Namlı kimdir? Nur Tuğba Namlı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?Nur Tuğba Namlı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

NUR TUĞBA NAMLI KİMDİR?

Nur Tuğba Namlı, 15 Haziran 1983 yılında Mersin'de dünyaya gelmiştir. İkizler burcu olan güzel sunucunun boyu 1.65 cm, kilosu ise 54 kg'dır. Tam ismi Nur Tuğba Algül Namlı'dır.

Üniversiteye kadar Mersinde yaşayan başarılı isim Üniversiteyi Balıkesir Üniversitesi'nde okudu ve buradan mezun oldu. Nur Tuğba Algül Namlı üniversite döneminin ardından Acun Ilıcalı'nın sunumu ile ekrana gelen "Var Mısın Yok Musun" yarışmasına yarışmacı olarak katıldı ve burada tanınarak meşhur oldu.

İlk olarak SkyTürk kanalında gece haberlerini sunan Nur Tuğba Algül, burada uzun süre görev aldıktan sonra NTV kanalına transfer oldu ve bu kanalda da haber spikeri olarak görev aldı.

TV 8 ekranlarında yayınlanmış olan Ütopya isimli yarışmanın gündüz kuşağında yayınlanan programı "Ütopya Panorama" programının sunuculuğunu üstlenen Nur Tuğba Algül bu yarışmanın bitmesinin ardından yine TV 8 ekranlarında yayınlanmakta olan fenomen yarışma Survivor'ın gündüz kuşağında yayınlanan ve yarışmada gelişen olayların kritiğinin yapıldığı Survivor Panorama'nın Hakan Hatipoğlu ile birlikte sunuculuk yaptı.

Nur Tuğba Algül 2015 yılından beri iş adamı Mustafa Namlı ile evlidir. Çiftin 2 tane çocuğu var.

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