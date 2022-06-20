Nur Tuğba Namlı hamile mi merak ediliyor. Kanal D'de Hakan Ural ile birlikte Neler Oluyor Hayatta isimli programı sunmakta olan Nur Tuğba Namlı hakkında hamile olduğu iddia edildi. Peki, Nur Tuğba Namlı hamile mi 2022? Nur Tuğba hamile mi? Nur Tuğba kimdir? İşte detaylar...

NUR TUĞBA HAMİLE Mİ?

Nur Tuğba Namlı (evlilik öncesi soyadı: Algül; d. 15 Haziran 1983, Mersin), Türk sunucudur.

Balıkesir Üniversitesi mezunudur. Var Mısın Yok Musun yarışmasında keşfedildikten sonra Gülgûn Feyman'dan sunuculuk dersleri aldı. SKY Türk kanalında gece haber bülteni sunuculuğu yaptıktan sonra 18 Nisan 2011'de sunucu olarak NTV'ye transfer oldu. Kasım 2014'te, NTV'deki görevinden ayrılarak TV8'e transfer oldu. TV8'de yayınlanan Survivor Panorama adlı programın sunuculuğunu yaptı. Günümüzde Kanal D'de Hakan Ural ile birlikte Neler Oluyor Hayatta isimli programı sunmaktadır.

Nur Tuğba Namlı tarafından hamile olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmamıştır.

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