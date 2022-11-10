Neler oluyor hayatta programının sunucusu olan Nur Tuğba Namlı'nın eşi merak ediliyor. Arama motorlarında Nur Tuğba Namlı eşi kim? sorusu aratılıyor. Özel hayatı merak edilen başarılı sunucunun eşi ise merak konusu oldu. Peki, Nur Tuğba Namlı eşi kim? Nur Tuğba Namlı'nın eşi Mustafa Namlı kimdir? Mustafa Namlı kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...

Nur Tuğba Namlı eşi kim? sorusu merak ediliyor. Kanal D ekranlarının sevilen yüzü, Hayatta Neler Oluyor sunucusu Nur Tuğba Namlı'nın eşi araştırılıyor. Peki, Nur Tuğba Namlı eşi kim? Nur Tuğba Namlı'nın eşi Mustafa Namlı kimdir? Mustafa Namlı kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

MUSTAFA NAMLI KİMDİR?

İş adamı Mustafa Namlı 2015 yılından beri Nur Tuğba Algül ile evlidir. Çiftin 2 tane çocuğu var. Bazı magazin sayfalarında boşandılar iddiası yayılsa da Nur Tuğba Namlı 2015 yılından beri iş adamı Mustafa Namlı ile evli ve dünya tatlısı 2 çocuğun annesi.

NUR TUĞBA NAMLI KİMDİR?

Aslen Mersinli olan Tuğba Algül, 1983 yılında dünyaya geldi. Başarılı spiker Gülgün Feyman'dan aldığı sunuculuk eğitiminden sonra ekran macerası başlayan Nur Tuğba Algül, haber bülteni spikeri olarak ekran önüne çıktı.

NUR TUĞBA NAMLI'NIN KARİYER HAYATI

İlk olarak SkyTürk kanalında gece haberlerini sunan Nur Tuğba Algül, burada uzun süre görev aldıktan sonra NTV kanalına transfer oldu ve bu kanalda da haber spikeri olarak görev aldı.

TV 8 ekranlarında yayınlanmış olan Ütopya isimli yarışmanın gündüz kuşağında yayınlanan programı "Ütopya Panorama" programının sunuculuğunu üstlenen Nur Tuğba Algül bu yarışmanın bitmesinin ardından yine TV 8 ekranlarında yayınlanmakta olan fenomen yarışma Survivor'ın gündüz kuşağında yayınlanan ve yarışmada gelişen olayların kritiğinin yapıldığı Survivor Panorama'nın Hakan Hatipoğlu ile birlikte sunuculuk yaptı.