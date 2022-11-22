Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programında Hakan Ural ile birlikte sunuculuk yapan Nur Tuğba Namlı, programa ara vermişti. Eliz ve Arden adında iki çocuğu bulunan Nur Tuğba Namlı, 3. kez anne olmak için hazırlanıyor. Nur Tuğba Namlı'nın doğum yapıp yapmadığını merak eden vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Nur Tuğba Namlı doğum yaptı mı? Nur Tuğba Namlı'nın kaç çocuğu var?

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve hamileliği sebebiyle programa ara veren ünlü sunucudan yeni poz geldi. Bunu ardından doğurup doğurmadığı merak ediliyor. Peki, Nur Tuğba Namlı doğum yaptı mı? Nur Tuğba Namlı'nın kaç çocuğu var? İşte detaylar haberimizde...

NUR TUĞBA NAMLI DOĞUM YAPTI MI?

Neler Oluyor Hayatta programında hamile olduğunu açıkladıktan sonra programa kısa süreliğine ara veren ünlü sunucu Nur Tuğba Namlı, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Koronavirüse yakalandıktan sonra ilk kez paylaşım yapan ünlü sunucunun karnı burnunda pozu büyük ilgi gördü.

Nur Tuğba Namlı, paylaşımla birlikte bebeğinin cinsiyetini ve adını açıkladı. Paylaşımına, "Farkettim ki hamileliğim boyunca tek bir kare paylaşmamışım 37. Hafta artık bunu haketti Beş kişilik aile olmaya artık son haftalar Bekliyoruz AREN NAMLI " notunu düştü.

Ünlü sunucunun bu pozuna binlerce beğeni ve yorum geldi. Hamilelik kendisine çok yakıştırıldı.

"ARTIK 5 KİŞİLİK BİR AİLEYİZ"

Dün Instagram hikayesinde doğum yaptığını duyuran Nur Tuğba Namlı şu ifadelere yer verdi;

"Artık 5 kişilik bir aileyiz çok şükür. Benim canım oğlum Aren artık bizimle. Mutluluğumuzu paylaşan herkese sonsuz teşekkürler. Sizi seviyoruz.".