Nur Tuğba Aktay, son zamanlarda en çok merak edilmekte olan isimler arasında yer alıyor ve bu nedenle gündemde Nur Tuğba Aktay kimdir? Sorusu sıklıkla araştırılıyor. Peki, Nur Tuğba Aktay kimdir? Nur Tuğba Aktay kaç yaşında, ne iş yapıyor? Nur Tuğba Aktay hayatı ve biyografisi!

Nur Tuğba Aktay kimdir? Sorusu, vatandaşlar tarafından internet üzerinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu nedenle Nur Tuğba Aktay kimdir? Sorusu son zamanlarda arama motorları üzerinde en çok sorgulatılmakta olan konular arasında bulunuyor. Peki, Nur Tuğba Aktay kimdir? Nur Tuğba Aktay kaç yaşında, ne iş yapıyor? Nur Tuğba Aktay hayatı ve biyografisi!

NUR TUĞBA AKTAY KİMDİR?

Nur Tuğba Aktay, MHP 28. dönem İstanbul 2. bölge 4. sıra milletvekili adayıdır.

Nur Tuğba Aktay, MHP İstanbul 2. Bölge 3. sırada bulunan milletvekili adayı olarak tanınmasının ardından belirli sebeplerden dolayı istifa etmiştir. Hakkında çıkan haberleri yalanlamış olup, başarısının devamını parti için en iyi şekilde getirmeye çalışmıştır. Aktay, Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde yıllar boyunca görev yapmış olup, en iyi şekilde verilen tüm görevleri de yerine getirmiştir. Bu nedenle de kadın aday olarak MYK içerisine seçilmiştir.