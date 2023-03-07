Nur Sürer kimdir? Nur Sürer gençliği! Nur Sürer hangi dizilerde oynadı?

Oyuncu Nur Sürer kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Nur Sürer kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Nur Sürer kimdir? Nur Sürer gençliği nasıl? Nur Sürer hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...

Nur Sürer, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde iki kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü kazanmıştır. Aile dizisinde Hülya Soykan karakterini canlandıran Nur Sürer kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Nur Sürer kimdir? Nur Sürer gençliği nasıl? Nur Sürer hangi dizilerde oynadı? Detaylar haberimizde...

NUR SÜRER KİMDİR?

1954 yılında Ahmet ve Rabia Sürer'in kızı olarak dünyaya geldi. Anne tarafından Arnavut, baba tarafından Dağıstan kökenlidir. Eğitimini Bursa Anadolu Kız Lisesi'nde tamamladı. Erden Kıral'ın Bereketli Topraklar Üzerinde filmi ile sinema hayatına adım atan sanatçı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde iki kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü kazandı. Bugüne değin kırktan fazla filmde ve televizyon dizilerinde oynadı. İlk uluslararası çalışması 1984 yılındaki Ayna adlı film oldu. Bu filmi 1991 yılında "En İyi Yabancı Film" dalında Oskar Ödülü kazanan Umuda Yolculuk (1990), Dunkle Schatten der Angst (1993) ve Yara (1998) izledi.

İlk evliliğini 1981 yılında Bülent Kayabaş ile yaptı. Daha sonra 16 Haziran Hareketi adlı silahlı sol örgütün lideri olduğu gerekçesiyle müebbet hapse mahkûm edilen Sarp Kuray ile evlendi. Kadın hakları ile yakından ilgili olan Sürer, politik duruşuyla da bilinmektedir. 2007'de İstanbul'da gerçekleşen 1 Mayıs kutlamalarına katılan sanatçı, polis tarafından gözaltına alındıktan bir gün sonra serbest bırakıldı.

Sürer, 2007-2009 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Asi adlı dizide "Neriman Kozcuoğlu" karakterini canlandırmıştır.