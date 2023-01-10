Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Nur Fettahoğlu'nun özel hayatı sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Yeni sevgilisiyle araçta öpüşürken görüntülenen oyuncu Nur Fettahoğlu, sosyal medya hesabından ilişkisini ilan etti. Peki, Nur Fettahoğlu sevgilisi kim? Nur Fettahoğlu evli mi?

Son olarak final yapan Darmadağın isimli dizide başrolü oynayan başarılı oyuncu Nur Fettahoğlu, bir süredir aşk yaşadığı yeni sevgilisiyle görüntülendi. İlişkisini gözlerden uzak yaşayan oyuncu, çıkan görüntülerin ardından sosyal medya hesabından sessizliğini bozdu. Sevenleri ise arama motorlarında Nur Fettahoğlu sevgilisi kim? Nur Fettahoğlu evli mi? sorularına yanıt aradı. Detaylar haberimizde...

NUR FETTAHOĞLU SEVGİLİSİ KİM?

Yeni sevgilisiyle araçta öpüşürken görüntülenen oyuncu Nur Fettahoğlu, sosyal medya hesabından ilişkisini ilan etti. Bir süredir ilişki yaşadığını söyleyen oyuncu, "Kıymet verdiğim sakin ve huzurlu bir ilişkim olduğu doğrudur" dedi. Basına sızan haberlerde sevgilisinin adının yanlış yazıldığını söyleyen oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: " Günün erken saatlerinden beri çıkan haberler beni derinden üzmüştür. Haber kanalında benim ile bahsi geçen kişiyi tanımadığımı ve kendisi ile bir tanışıklığımın olmadığını belirtmek isterim. Kıymet verdiğim sakin ve huzurlu bir ilişkim olduğu doğrudur. Her şeyden önce bir kız annesi olarak kendi ailemin ve değer verdiğim kişinin ailesinin mahremini korumak zorundayım. İki yetişkin bekar olarak yaşadığımız ilişkinin hiç içinde olmak istemediğim duruma çekilmesinden dolayı rahatsızlık ve şaşkınlık içerisindeyim. Lütfen çıkan haberlere itibar etmeyiniz."

Bir çocuk annesi Nur Fettahoğlu, 2008-2011 yılları arasında Murat Aysan ile 2013-2021 yılları arasında da Levent Veziroğlu ile evli kaldı.

NUR FETTAHOĞLU KİMDİR?

Nur Fettahoğlu, 12 Kasım 1980 tarihinde Sinan ve Fatma Fettahoğlu'nun beş çocuğundan biri olarak Duisburg, Almanya'da doğdu. Baba tarafından Arnavut kökenli Giritli, anne tarafından ise Kosovalı Arnavut olan aile üyeleri Rize'ye göç etmiştir.

Beşiktaş Lisesi'nden ve Haliç Üniversitesi Moda Tasarım bölümünden mezun oldu. Çeşitli bankalarda görev aldıktan sonra, Sky Türk'te borsa spikerliği yapmaya başladı. Oyunculuğa Benden Baba Olmaz ile başladı, ardından Gönül Salıncağı'nda rol aldı ve Aşk-ı Memnu'daki "Peyker Yöreoğlu" rolüyle yıldızı parladı. Ayrıca Atasay, Luna, Dove gibi firmaların reklam filmlerinde oynadı. Kurtlar Vadisi Filistin filminde Necati Şaşmaz ile başrolü paylaştı. Ayrıca Muhteşem Yüzyıl adlı dizide "Mahidevran Sultan"ı canlandırmıştır. Bu dizideki rolüyle yardımcı başrol olarak birçok ödül almış, beğeni toplamıştır. Ardından Kanal D ekranlarında Hayat Yolunda adlı dizide "Doç. Dr. Şafak Günay" karakterini canlandırmıştır. Filinta dizisinde Boris Zaharyas'ın can düşmanı "Süreyya" rolünde yer almıştır.

Nur Fettahoğlu