Nur Erkul kimdir? Nur Erkul kaç yaşında, nereli? Nur Erkul hayatı ve biyografisi!

TV8 ekranlarında 2. Sayfa'nın konuğu olan Nur Erkul'un hayatı merak ediliyor. Kadere Karşı dizisinde oynayan Nur Erkul Müjdat Gezen Sanat Merkezi mezunudur. Peki, Nur Erkul kimdir? Nur Erkul kaç yaşında, nereli? Nur Erkul hayatı ve biyografisi nedir?