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Nur Erkul kimdir? Nur Erkul kaç yaşında, nereli? Nur Erkul hayatı ve biyografisi!

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Nur Erkul kimdir? Nur Erkul kaç yaşında, nereli? Nur Erkul hayatı ve biyografisi!

TV8 ekranlarında 2. Sayfa'nın konuğu olan Nur Erkul'un hayatı merak ediliyor. Kadere Karşı dizisinde oynayan Nur Erkul Müjdat Gezen Sanat Merkezi mezunudur. Peki, Nur Erkul kimdir? Nur Erkul kaç yaşında, nereli? Nur Erkul hayatı ve biyografisi nedir?

2015 yapımı Acil Servis TV dizisinde "Zeynep Hemşire" rolünü canlandırmaktayken dizinin adı ve formatı değişince diziden ayrılmıştı. Peki, Nur Erkul kimdir? Nur Erkul kaç yaşında, nereli? Nur Erkul hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

NUR ERKUL KİMDİR?

Nur Erkul (d. 17 Nisan 1985, Bursa), Türk dizi oyuncusu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi mezunudur. Kariyerine Kasaba adlı dizide başlamıştır. Kılıç Günü ve Ay Tutulması adlı dizilerde tanınmıştır. Ali Ayşe'yi Seviyor adlı dizide "Ayşe" karakterini canlandırmıştır. Son olarak 2015 yapımı Acil Servis TV dizisinde "Zeynep Hemşire" rolünü canlandırmaktayken dizinin adı ve formatı değişince diziden ayrılmıştır.

FİLMOGRAFİSİ

2009: Kasaba - Yağmur, TV dizisi

2010: Kılıç Günü - Cansu, TV dizisi

2011: Ay Tutulması - Şebnem, TV dizisi, başrol

2012: Bulutların Ötesi - Filiz, TV dizisi

Böyle Bitmesin - Misafir oyuncu, TV dizisi

2013: Ali Ayşe'yi Seviyor - Ayşe, TV dizisi, başrol

2014: Bir Yusuf Masalı - Züleyha (Maria), TV dizisi, başrol

2015: Âcil Servis - Zeynep (hemşire), TV dizisi[1]

Kardeş Payı - Konuk oyuncu, TV dizisi

2016: Çalgı Çengi İkimiz - Naz, sinema filmi

2020: Kırmızı Oda - Sema, TV dizisi, konuk oyuncu

Yakında: Kadere Karşı - TV dizisi, Başrol oyuncusu

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
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